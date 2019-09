Drevesa zasedla nogometni stadion

Burnih razprav sicer (še) ni konec, toda umetniška inštalacija For Forest, kakor jo je za nogometni stadion v Celovcu zasnoval švicarski umetnik Klaus Littmann, že ima svojo končno podobo, ki so jo danes predstavili novinarjem iz cele Evrope. V nedeljo, 8. septembra, pa bo na vrsti še uradno odprtje največje umetniške instalacije v javnem prostoru v Avstriji, ki upodablja 30 let staro risbo avstrijskega umetnika Maxa Peintnerja z naslovom Brezkončna privlačnost narave.

Gre za gozd v nogometnem stadionu, ki ga sestavlja 299 dreves šest različnih vrst na površini 7.200 kvadratnih. Umetniški instalacije si bo mogoče ogledati - sicer le s tribune - do 27. oktobra, vstop je brezplačen. Organizatorji do takrat pričakujejo med 50.000 in 100.000 obiskovalcev, pretežno iz Avstrije, Italije in Slovenije.

Celovški stadion so zgradili za evropsko prvenstvo 2008, ki sta ga gostili Avstrija in Švica. V gradnjo so vložili skoraj 100 milijonov evrov, stadion lahko sprejme 32.000 gledalcev.