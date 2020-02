Drevi zaprtje avtoceste A4

Zaradi gradnje tretjega voznega pasu bodo drevi na avtocesti A4 zaprli odsek med Palmanovo in Latisano v obe smeri. Zapora bo trajala od 20. ure danes do 8. ure jutri zjutraj (nedelja), sporoča družba Autovie Venete.

Zaradi del na vozlišču pri Portogruaro bodo v noči na torek zaprli povezovalno rampo med avtocestama A4 v smeri proti trstu in A28 v smeri proti Coneglianu. Zapora bo trajala od 22. ure v ponedeljek do 4. ure zjutraj v torek. Vozila, ki iz smeri Benetk so namenjena v Portogruaro, bodo morala zapustiti avtocesto pri San Stinu. Do morebitne nove zapore bi lahko prišlo z istim urnikom v noči na sredo.