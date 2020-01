Sežanski policisti so v petek zvečer med kontrolo ob nogometnem igrišču v Divači pregledali 20-letnega domačina, ki je v roki držal večjo prozorno plastično vrečko. V njej so našli 56 gramov prepovedane droge konoplja. Pri sebi je imel še mikro tehnico in prepovedano orožje, t.i. boksar. Zaradi suma storitve več kaznivih dejanj, povezanih s proizvodnjo in prometom prepovedanih drog ter nedovoljenimi snovmi v športu, so mu odvzeli prostost. Policisti bodo zanj podali kazensko ovadbo na ODT Koper.