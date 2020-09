Družba Postojnska jama bo odpustila večje število delavcev

Postojnska jama bo odpustila večje število delavcev. Gre za skrajen ukrep za zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti ob letošnjem 83-odstotnem upadu obiska, sporočajo iz družbe. Primorske novice poročajo, da naj bi Postojnska jama iz poslovnih razlogov odpustila od 60 do 174 zaposlenih. Teh številk v družbi niso potrdili, so pa posledice epidemije novega koronavirusa primerjali z naravno nesrečo. Izpad je bil ogromen, so povedali. Ne primanjkuje le tujih gostov, katerih obisk je upadel za približno 80 odstotkov, pač pa tudi domačih gostov, ki jih je bilo v primerjavi z lanskim letom kar 20 odstotkov manj. Jama je bila med drugim ob izbruhu pandemije zaprta drugič v svoji več kot dvestoletni zgodovini, prvič za tako dolgo obdobje.

