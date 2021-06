Družbeni denar naj bi nakazovali na račun enega od zaposlenih

Z računa družbe naj bi denar neupravičeno nakazovali na račun enega od zaposlenih, pri čemer naj bi slednji podpisoval lažne račune. Koprski kriminalisti so konec maja podali kazensko ovadbo zoper štiri občane Kopra, stare med 40 in 43 let, zaradi suma zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti in ponareditve poslovnih listin. Podjetje naj bi oškodovali za 52.000 evrov.

Kriminalisti so ugotovili, da naj bi neformalni vodja gospodarske družbe s sedežem v koprski občine z bančnega računa družbe od septembra 2018 do februarja 2019 neupravičeno nakazoval denar na bančni račun, ki ga je eden od zaposlenih imel odprtega za svoj popoldanski s. p., pri čemer ga je ta sproti dvigoval v gotovini. Februarja 2019 pa je kot samostojni podjetnik podpisal več lažnih računov, ki jih je izdal družbi, ki je denar nakazovala. Pri nezakonitih poslih naj bi sodelovala še formalni direktor družbe in en zaposleni.

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana kazen od enega do osmih let zapora, za kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin pa do dve leti zapora.