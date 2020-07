Družina obtičala na morju

Pri koprski policijski upravi so okoli četrte ure zjutraj prejeli klic družine, ki se zaradi težav z motorjem ni mogla vrniti z odprtega morja nazaj v istrsko naselje Seča, od koder jih je odneslo neurje.

Zaradi neurja, vetra, visokih valov in težke dostopnosti policista 40-letnega moškega, 38-letne ženske in dveh otrok nista mogla takoj spraviti s plovila, saj je obstajala nevarnost, da bo nasedlo tudi policijsko plovilo. Jadrnice sidro ni držalo in jo je odnašalo proti zidu solin, kjer so skale, zatem je plovilo nasedlo.

Policista sta poskušala na krov vreči vrv, a je moški na plovilu zaradi zelo slabih vremenskih razmer ni uspel prijeti. Okoli pete ure zjutraj so uspeli na krovu na jadrnico privezati vlečno vrv, zatem pa dvigniti še sidro. Policista sta nato vrv pritrdila za vlečni drog na premcu patruljinega čolna in pričela z vleko jadrnice proti Portorožu.

Ker je bila smer vleke neposredno proti valu, je v kabino patruljinega čolna uhajala večja količina vode, na jadrnici pa se je pokvarilo krmilo, zato nad plovilom ni bilo več nadzora in ga je med vleko močno odnašalo, so še dodali pri koprski policijski upravi, poroča STA.

Po priplutju v zavetje sta policista jadrnico privezala na bok patruljnega čolna in z njo po približno uri reševanja, okoli šeste ure zjutraj, varno pristala na zunanjo stran novih privezov v Portorožu. Poškodovan ni bil nihče, so še sporočili s Policijske uprave Koper.