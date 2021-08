Družina se je izgubila med sestopom z Zoncolana

Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri so sinoči rešili družino iz okolice Bologne, ki se je izgubila med sestopom z Zoncolana. 48-letni oče, 45-letna mati in 11-letni sin so izgubili orientacijo, medtem ko so se vračali v dolino s turistične kmetije Malga Pozòf. Zavedla so jih rdeča znamenja gozdarjev na nekaterih drevesih, pri čemer so obstali na višini 1300 metrov na severni steni gore.

Gorski reševalci in dva reševalca finančne policije so se na vrh gore podali s terenskimi vozili, nato so družino dosegli peš. Njihovo točno lokacijo so ugotovili z aplikacijo SMS Locator in jih našli ob 19.30. Pospremili so jih do koče Malga Pozòf, od koder so jih prepeljali v Ravascletto. Reševalna akcija se je zaključila ob 21.15.