Družinska tragedija v Kopru

Koprski policisti so včeraj malo po 13.30 posredovali na Krožni cesti v Kopru, od koder jih je poklical občan, ki je slišal močne poke. Na kraju so našli dve poškodovani osebi in strelno orožje. Poškodovanega 79-letnega moškega so reševalci prepeljali v izolsko bolnišnico, kjer je kasneje podlegel strelnim poškodbam. Njegovo 28-letno hčer, ki je bila prav tako huje poškodovana, so prepeljali v bolnišnico. Oče je s pištolo ustrelil proti hčerki, nato pa si je sodil sam, poročajo Primorske novice.

Policisti in kriminalisti zbirajo obvestila o dogajanju in poteka preiskava.