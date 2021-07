Državni zbor imenoval ministra za digitalno preobrazbo

Državni zbor je danes imenoval Marka BorisaAndrijaniča za ministra brez listnice, pristojnega za digitalnopreobrazbo. Za je glasovalo 45 navzočih na seji, proti jih je bilo 44.Andrijanič je takoj po glasovanju prisegel pred Državnim zborom in poslance tudi na kratko nagovoril.

Andrijanič bo član ministrskega sveta, opravljal bo politične naloge, ne bo pa imel lastnega ministrstva. Usklajeval bo delo ministrstev pri digitalni preobrazbi Slovenije ter vodil službo vlade za digitalno preobrazbo, ki se ustanavlja v ta namen.

Diplomirani pravnik na Pravni fakulteti v Ljubljani je magistriral v Oxfordu, kjer je dobil naziv pridobil naziv Master of Public Policy (MPP). Med letoma 2016 in 2021 je bil zaposlen pri podjetju Uber, ki se ukvarja s posredovanjem prevozov. V podjetju je imel funkcijo direktorja za korporativne zadeve v Srednji in Vzhodni Evropi.