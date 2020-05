Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Dva alpska recepta

Julija sem se klatil po italijanskih Dolomitih tako v Venetu kot na Južnem Tirolskem in sem še enkrat prišel do spoznanja, da so si gorske kuhinje, pa naj bo v Italiji, Sloveniji ali Avstriji na moč podobne. Nekoliko se razlikujeta francoska in švicarska, predvsem zaradi velike uporabe sirov v raznih jedeh. Tako v Sloveniji, kot v Italiji in v Avstriji je gorska kuhinja revna, a zelo okusna in meni osebno zelo všeč.

Zato bomo danes obravnavali, kolikor nam prostor dopušča, nekaj alpskih receptov.

Naj začnem z jedjo, na katero sem sicer naletel nekje v Venetu, a sodi gotovo tudi v kuharsko bogastvo Južne Tirolske in morda tudi Slovenije in Avstrije. Gre v bistvu za kruhove cmoke. A obogatene z zelenjavo. V Venetu so znani kot »strangolapreti«. Ne bi se hotel spuščati spet v kakšne jezikovne razprave in jih ne bom niti prevajal v »zadavifarje« ali kaj podobnega, prevedel jih bom kratko malo v kruhove cmoke s špinačo, kar se mi zdi najbolj primerno.

Potrebujemo torej:

300 g sveže ali pol kg zmrznjene špinače

400-500 g starega belega kruha

pol litra mleka

2-3 žlice moke

2 jajci

maslo

žajbelj

200 g surovega pršuta ali južnotirolskega »špeka«

parmezan