Dvanajstletnik poškodovan v Julijcih

Gorski reševalci postaje Na Žlebeh, finančna policija in deželni reševalni helikopter so danes malo pred poldnevom posredovali pod Rabeljsko špico v Julijskih Alpah, kjer se je na stezi št. 518, ki pelje do bivaka Cinque Punte, poškodoval 12-letni skavt iz kraja San Giovanni di Casarsa. Zdrsnil je 50 metrov v globino. Reševalci, ki so mu na mestu nudili prvo pomoč, so ugotovili, da je utrpel številne poškodbe, bil pa je vseskozi pri zavesti in ni v življenjski nevarnosti. S helikopterjem so ga prepeljali v videmsko bolnišnico. Ostali skavtje, ki so bili z njim v skupini, se počutijo dobro in so jih reševalci pospremili na varno.