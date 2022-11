Dve leti in tri mesece zapora za nekdanjega nogometaša A-lige

Videmsko sodišče je nekdanjega nogometaša italijanske A-lige (imena se ni izvedelo) obsodilo na dve leti in tri mesece zaporne kazni zaradi nasilja nad nekdanjo partnerko, osebnih poškodb in slabega ravnanja ter zaradi poškodovanja tuje imovine, poroča časopis Il Friuli. Težave para so se začele leta 2018. Leta 2020 se je tudi fizično znesel nad partnerko, v preteklih dveh letih pa jo je zmerjal in žalil, kar se je dogajalo tudi pred mladoletnimi otroki. V ihti je uničeval domače predmete in je večkrat zagrozil, da si bo vzel življenje. Ženska je zbrala pogum in ga je ovadila, lani pa so ga aretirali, ko se je prepiral z njenim bratom. Nekdanji nogometaš je med razpravo zatrdil, da ni nameraval ravnati slabo in zalezovati partnerke, pač pa da so ga do nasilja privedle psihične težave, v katerih se je znašel.