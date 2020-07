Dve nesreči sinoči na avtocesti A4

Na avtocesti A4 sta se sinoči pripetili dve prometni nesreči. V prvi, ki se je pripetila pri Moščenicah v smeri proti Trstu malo pred 20. uro, so bili udeleženi tovornjak s priklopnikom slovenskih registrskih tablic in dva avtomobila. Kaže, da je 50-letnega tovornjakarja obšla slabost in da je trčil v vozili. Reševalci so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Ostali vpleteni na srečo niso utrpeli poškodb, nastala pa je gmotna škoda.

Ob 21.30 sta pri Vilešu v smeri proti Trstu trčila peugeot in fiat punto. Poškodovan je bil 35-letni sopotnik v peugeotu, voznikov sin. Prepeljali so ga v bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da ni utrpel hujših poškodb.

Na obeh prizoriščih so bili reševalci, prometni policisti in goriški gasilci.