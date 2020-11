Dve riževi sladici

Pred dnevi sem listal po neki reviji in naletel na recept za zanimivo riževo sladico, pri čemer sem se spomnil, da pri nas že dolgo ne pripravljamo sladic iz riža, ki pa jih je še kar dosti. Žel sem pogledati med domače recepte in jih našel kar nekaj: od teh vam bo danes predlagal dva.

Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Drugi recept je tipičen za vso Srednjo Evropo in ohranja originalno nemško ime »Reisküche«. Kako bi ga prevedli v slovenščino, ne vem, a ni niti tako pomembno, glavno je, da je sladice res slastna in da je nekoč bila na dnevnem redu v skoraj vseh hišah. Za rižev »koh« potrebujemo:

Mleko z naribano limonino skorjico in ščepcem soli zavremo. Ko zavre, vsujemo riž in sladkor in pustimo, da na šibkem ognju vre približno pol ure. Pustimo, da se kuhani riž ohladi, nato primešamo ostale sestavine, razen likerja. Dobro premešamo in vse skupaj premestimo v z maslom namaščen pekač, bolje, če je okrogel. Pečemo v pečici, ki smo jo ogreli na 180 stopinj, približno 40 minut. Ko vzamemo sladico iz pečice, jo takoj ovlažimo z nekaj žlicami mandljevega likerja. Preden ponudimo riževo sladico, pustimo, da se ohladi. Še bolje, če jo ponudimo dan kasneje.

Mleko zavremo, dodamo riž in manjši kozarec vode. Pustimo, da vre približno pol ure, dokler se riž ne zmehča, zmes pa zgosti. Pustimo, da se ohladi. Penasto vmešamo maslo s sladkorjem in štirimi rumenjaki. V to maso postopoma dodajamo riž in limonino skorjico ter sneg, ki smo ga naredili iz štirih beljakov. Primeren model namažemo z maslom, vanj stresemo riž, ga potresemo z ribanim kruhom in ga v pečici, ki smo jo ogreli na 180 stopinj, pečemo približno 45 minut. Ponudimo mlačno.

Dober tek!

Ivan Fischer