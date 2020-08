Dve slastni rižoti

500 g svežih škampov (so dragi, ampak »semel in anno...«)

Leto se je spet zavrtelo okoli in božič je skoraj pred vrati. Tradicija za vigilijo narekuje rižoto s kaperocli in cvrte pašere, a kaj, ko mi niso všeč ne kaperocli, še manj pa pašere. Za tiste, ki jim tako kot meni, kaperocli in pašere niso všeč, predlagam dva recepta za drugačni rižoti, s škampi in bučkami in s sipo in njenim črnilom. Rižoto s sipinim črnilom doma ne bom mogel nikoli pripraviti, saj jo razen mene, ne je nihče.

Olje segrejemo in dodamo zelo na drobno sesekljano čebulo in prav tako na drobno sesekljan česen. Pražimo, dokler čebula ne postekleni, nikakor pa ne sme porjaveti. Dodamo na tanke kolobarje narezane bučke in vse skupaj pražimo na srednje močnem ognju. Ko so se bučke malo zmehčale, dodamo riž in pustimo, da se prepoji z oljem in tekočino, ki so jo pustile bučke. Prilijemo kozarec vina, premešamo in pustimo, da alkohol izpari. Počasi prilivamo juho in stalno mešamo, da se riž ne prismodi.

Škampe očistimo in jih vzamemo iz lupine ter jih dodamo v riž 5 minut prej, preden je kuhan »al dente«. Popramo in po potrebi solimo, juha, s katero smo riž zalivali, bi morala biti dovolj slana. Odstavimo, vmešamo maslo ali pa še nekaj oljčnega olja, potresemo s sesekljanim peteršiljem in posodo pokrijemo.

Počakamo nekaj minut, nato lahko rižoto ponudimo. Nobenega parmezana prosim, saj slednji ne sodi v morske jedi.