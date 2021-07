Dve tretjini novih okužb med mladimi pod 29. letom

V FJK so danes ob 3936 PCR testiranjih potrdili 17 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer so jih 5 odkrili pri migrantih oz. prosilcih za azil v Trstu, je sporočil podpredsednik FJK in odgovoren za zdravstvo Riccardo Riccardi. Opravili so še 1293 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 5 novih okužb. Delež pozitivnih PCR testov je bil 0,43-odstoten, hitrih antigenskih testov pa 0,39-odstoten. Kar dve tretjini vseh novih okužb oz. 66 odstotkov so potrdili med mladimi pod 29. letom starosti.

Noben bolnik s covidom-19 ni umrl, ena oseba leži na intenzivni negi, medtem ko se na ostalih covidnih oddelkih zdravi 6 ljudi.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3789 ljudi, in sicer 813 v Trstu, 2012 v Vidmu, 671 v Pordenonu in 293 v Gorici. Ozdravelo je 103.036 ljudi, klinično zdravih je 11, v samoizolaciji pa je 190 ljudi.