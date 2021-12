Dvodnevno Arsovo rumeno opozorilo

Ob skorajšnjem poslabšanju vremena je Arso danes objavil dvodnevno rumeno opozorilo. Danes (sreda) v popoldanskih in večernih urah pričakujejo okrepljen veter, ki bo lahko dosegal hitrost do 70 km/h. Za jutri (četrtek) pa opozarjajo pred izdatnejšimi padavinami, možno pa bo tudi povišano plimovanje oz. valovanje morja.

Danes popoldne se bodo začele pojavljati povečini rahle padavine. Jutri bo oblačno in deževno, padavine bodo močnejše in vztrajnejše. Ozračje se bo ohlajalo. V gorah bo močno snežilo. Meja sneženja se bo v večernih urah spustila do nižjih predelov.