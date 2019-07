Dvojezične maše

Tudi v bocenski pokrajini, tako kot pri nas in še marsikje, primanjkuje duhovnikov, zato so se ponekod odločili za skupne maše v nemškem in italijanskem jeziku. To se npr. že dogaja v župnijah Toblach in Innichen, kjer so v poletnih mesecih uvedli dvojezično maševanje, »saj smo najprej kristjani, nato Italijani, Nemci in Ladinci«, pojasnjuje pastoralni direktor bocenske škofije Reinhard Demetz. Uvedbo dvojezične evharistije podpira škof Ivo Muser, ki je bil zaradi svojih odprtih stališč v prid sožitja v preteklosti večkrat tarča kritik ter napadov tako italijanskih kot južnotirolskih desničarjev. Na območju, kjer živijo Ladinci, duhovniki že mašujejo v treh jezikih.

Pri maševanju ne gre vedno za prevode, temveč mašnik bere oz. govori v nemščini in nemški verniki mu odgovarjajo v maternem jeziku, italijanski pa odgovarjajo v italijanščini. Nič več torej »vzporednih« enojezičnih maš. Bocenska škofija je v ta namen pripravila 20-strani dolga navodila v dveh jezikih, ki jih v tem času delijo vernikom na območju Toblacha in Innichena, v prihodnje pa po vseh južnotirolskih cerkvah.