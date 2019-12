Dvojezične sardine

Gibanje t.i. sardin si utira pot tudi na Južnem Tirolskem. V Bocnu se je na prvem javnem shodu na Trgu Mazzini, kljub slabemu vremenu, zbralo približno dva tisoč ljudi, ki so se glasno opredelili proti naraščajoči nestrpnosti in vsakršni diskriminaciji. Na prireditvi ni bilo strankarskih zastav in simbolov, pač pa veliko napisov v italijanščini in nemščini zlasti proti politiki Lige in njenega vodje Mattea Salvinija. Med govorniki je bila tudi 95-letna Lidia Menapace, nekdanja partizanka in ustanoviteljica dnevnika Il Manifesto, ki živi v Bocnu. Pozdravni nagovori so bili v italijanščini in nemščini.

Shoda so se udeležili ljudje vseh starosti, prevladovali pa so mladi. Sodeč po pisanju krajevnih medijev so na trgu bili v glavnem levičarji, ki so jih levičarske stranke zelo razočarale in zato upajo, da bo vsedržavno gibanje sardin tako ali drugače predramilo »zaspano« levico. Na bocenskem Mazzinijevem trgu je bilo opaziti tudi nekaj vidnih predstavnikov zveze bivših partizanov ANPI, Demokratske stranke in Gibanja 5 zvezd, ne pa zastopnikov Južnotirolske ljudske stranke (SVP) ali drugih strank ter gibanj nemške in ladinske jezikovne skupnosti.