Dvojezične table na Pordenonskem razdvajajo

V občini San Giorgio della Richinvelda na Pordenonskem so prvič doslej namestili dvojezične cestne table v italijanščini in furlanščini. Gre za že dalj časa načrtovan poseg, saj so bile prejšnje enojezične table stare in niso odgovarjale novim standardom, je povedal župan Michele Leon. Za zamenjavo se je občinska uprava dogovorila s podjetjem FVG Strade.

Občani so nove table sprejeli z mešanimi občutki, mestoma polemičnimi, saj razdvajajo imena krajev. V različici furlanskega jezika, ki jo uporabljajo v San Giorgiu della Richinvelda, so namreč termini različni kot v sosednjih občinah, kar pa ni bilo upoštevano. Prišlo je zato do polemik, mnogi so kritizirali župana. Michele Leon je povedal, da se je obrnil na deželno agencijo za furlanski jezik Arlef, pri čemer je zagovarjal postavitev dvojezičnih tabel v krajevni različici furlanskega jezika. Prejel pa je odgovor, naj se uporablja uradna furlanščina, kar je tudi storil, je povedal.