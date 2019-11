Eksotični piščančji zrezki s krompirjem

Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Eksotični piščančjizrezki s krompirjem

Recept je seveda za tiste, ki imajo radi nekoliko bolj nenavadno in malce pikantno hrano, ne da bi pri tem šli v ekstreme ne kar zadeva eksotiko, ne kar zadeva pekoč okus. Ne gre za originalno orientalsko jed, temveč za recept, ki sem ga predelal po spominu, zagotavljam pa, da je še kar okusen.

Za piščančje zrezke s curryjevo omako in krompirjem potrebujemo:

4 piščančje zrezke (mesar naj vam zreže srednje debele zrezke - prsi),

2 veliki čebuli,

5 srednje velikih korenčkov,

žlico gorčice,

curry (od vas je odvisno, kakšen curry izberete - blag, polpekoč ali pekoč, dobite ga v prahu praktično v vseh marketih),

sol,

poper,

žlico sladke rdeče paprike,

jedilni škrob (maizena) ali podmet (moka, voda),

limono ali bolje limeto,

oljčno olje,

6 srednje velikih krompirjev, ki jih bomo odišavili s poprom,

peteršiljem,

suho čebulo,

poprom,

česnom,

sušeno zeleno in z zavitkom žafrana

Piščančje zrezke malo potolčemo in posolimo; čebulo olupimo in drobno sesekljamo, korenčke pa olupimo in narežemo na tenke kolobarje ali pa na majhne kockice.

V ponvi, v katero smo nalili malo olja, dodamo čebulo in jo pražimo, dokler ne postekleni, nakar dodamo še zrezke in jih pečemo nekaj minut, nato jih vzamemo iz ponve in premažemo z gorčico. Sedaj jih lahko spet damo v ponev in pražimo, dokler čebula ne dobi lepe zlatorumene barve. Sedaj lahko dodamo korenje in prilijemo toliko vode, da je meso pokrito. Pustimo, da se čebula, korenje in piščanec dušijo kakih 15 minut, ali pa toliko časa, da so zrezki mehki. Tedaj lahko dodamo dve žlički curryja (lahko ga damo tudi med praženjem, moramo pa paziti, da se ne zažge, sicer bo dobil neprijeten grenak okus).

Ko je vse kuhano, vzamemo meso iz ponve, dodamo žličko jedilnega škroba, ki smo ga razredčili z dvema žlicama vode, žlico sladke paprike in pustimo na blagem ognju, da se omaka zgosti, nakar lahko spet damo zrezke v ponev.

Medtem smo olupili krompir in ga narezali na večje kocke, kot za maslen krompir.

Stresemo ga v skledo in dodamo sol, poper, sušeno čebulo, sušeno zeleno, peteršilj in žafran. Dobro premešamo, v teflonski posodi segrejemo olje in ko je ogreto dodamo krompir, ki ga nato pečemo približno 20-25 minut.

Vsaj jedec si bo po želji na meso stisnil malo limetinega soka.

Dober tek!

Ivan Fischer