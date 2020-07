Eksotika po domače

Jagnjetino narežemo na manjše kose in jo začinimo s poprom, karijem, drobno sesekljanim strokom česna in soljo: pustimo približno uro v hladilniku.

Medtem čebulo, korenček in zeleno nakockamo, drugi strok česna pa drobno sesekljamo. Meso v široki posodi in vročem olju na hitro opečemo, ga odstranimo in shranimo na gorkem. V posodo zlijemo brandy in na šibkem ognju postrgamo vse, kar je ostalo od mesa. Ko brandy izpari, dodamo čebulo, ko slednja ovene dodamo še česen, korenček in zeleno. Pražimo nekaj časa, nato dolijemo juho. Kuhamo, dokler se korenček ne zmehča, nato omako pretlačimo in dodamo meso, ki ga kuhamo do mehkega. Ob koncu prilijemo še jogurt, premešamo in še malo pokuhamo. Preverimo, če je dovolj slano in ugasnemo ogenj. Medtem smo seveda v slanem kropu skuhali riž: najprej divjega, ko pa je slednji na pol kuhan (čas kuhanja najdemo na embalaži), dodamo še basmati. Kuhani riž oblikujemo v polkrožne kepice, ki jih lahko polijemo z ragujem ali pa slednjega ponudimo zraven.

Če se vam zdi zgornji recept zanimiv, poskusite še »piščančje polpete«, za katere potrebujemo:

650 g piščančjih prsi

90 g ribanega kruha

4 mlade čebule

3 večje paradižnike

3 žlice sesekljanega koriandra

žlico sesekljanega ingverja, strok česna

žličko mlete kumine

žličko garam masale (dišavo najdete v boljših delikatesnih trgovinah)

1 jajce

60 ml arašidnega olja

sol in mlet čili