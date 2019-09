Eksperiment se nadaljuje

Na šolah v Ukvah, na Trbižu in v Žabnicah bodo tudi letos preizkusno učili v italijanščini, slovenščini, nemščini in furlanščini. Za ta namen so iz deželnega proračuna odmerili 80.000 evrov, deželna vlada pa si želi, da bi poskus postal več kot le to. Tudi način financiranja je za zdaj le rešitev v sili, saj gre za sredstva iz poglavja za slovensko manjšino, a vprašanje zajema tudi druge jezikovne skupnosti.

Uvedba večjezičnega poučevanja v Kanalski dolini je eden od argumentov, s katerimi deželna vlada skuša pridobiti več pristojnosti na področju šolstva. Več pristojnosti si želijo tudi druge dežele, Furlanija - Julijska krajina pa je že izdelala osnutek zakona o prevzemu pristojnosti. Predlog je zdaj predmet dogovarjanja med državo in deželo.

Kako naj bi potekal večjezični pouk v Kanalski dolini, za zdaj še ni definirano. Kot poroča Dom, bi se novembra na Trbižu morala spet sestati skupina strokovnjakov iz Ljubljane, Vidma in z Dunaja. Vodja šolskega urada Patrizia Pavatti je za Primorski dnevnik povedala, da je način večjezičnega poučevanja definiran le še splošno, zamisel pa da je treba še piliti.