Ekstremni vremenski pojavi terjajo žrtve

Ekstremni vremenski pojavi, kot so nevihte, vročinski valovi in poplave, so v zadnjih 40 letih povzročili od 85.000 do 145.000 smrtnih žrtev v Evropi in gospodarsko škodo v višini približno 500 milijard evrov. Največje izgube na prebivalca so bile zabeležene v Švici, Sloveniji in Franciji, kaže raziskava Evropske agencije za okolje.

Analiza Evropske agencije za okolje (EEA) o gospodarskih izgubah in smrtnih žrtvah zaradi vremenskih in podnebnih pojavov je zajela obdobje od 1980 do 2020 in 32 držav članic EEA, vključno z vsemi 27 državami članicami EU ter Norveško, Švico, Turčijo, Islandijo in Liechtensteinom, so v sporočilu za javnost zapisali v agenciji.

EEA v svojem sporočilu navaja ugotovitve Svetovne meteorološke organizacije, da se je število z vremenom povezanih nesreč v zadnjih 50 letih v svetovnem merilu povečalo, kar je povzročilo več škode, a manj smrtnih žrtev. Vendar je agencija v raziskavi ugotovila, da v Evropi na podlagi podatkov iz zadnjih 40 let ni mogoče z gotovostjo sklepati, ali je to povečanje posledica podnebnih sprememb, saj je nastala škoda v različnih letih zelo neenakomerno naraščala.

»Na vse nevarnosti, ki jih označujemo kot povezane z vremenom in podnebjem, vplivajo podnebne razmere. To pa ne pomeni, da so vse pod vplivom podnebnih sprememb,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal Wouter Vanneuville iz EEA. Nedavne študije, zlasti delo Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC), kažejo, da je pogostost in resnost dogodkov, kot so suše in gozdni požari, lažje povezati s podnebnimi spremembami, je dodal.