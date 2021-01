EMA odobrila cepivo družbe AstraZeneca

Evropska agencija za zdravila (Ema) je danes, petek 29. januarja, odobrila cepivo proti covidu-19 družbe AstraZeneca. Priporočila je izdajo pogojnega dovoljenja za njegovo uporabo za osebe starejše od 18 let.

Cepivo mora za prodajo na evropskem trgu dobiti še zeleno luč Evropske komisije, kar se navadno zgodi le nekaj ur kasneje po odločitvi Eme.

Po odobritvi cepiva družb Pfizer-BioNTech in Moderna gre za tretje odobreno cepivo Evropske agencije za zdravila. Tudi cepivo AstraZenece je bilo odobreno za podobno široko starostno skupino kot ostali dve, in sicer za starejše od 18 let, toda brez starostnih omejitev, kot je sprva kazalo zaradi navedb o slabši učinkovitosti pri starejših.

Podobno kot ostali dve je tudi za cepivo družbe AstraZeneca predvideno, da se ga vbrizga v dveh odmerkih, pri čemer je treba drugega vbrizgati v obdobju od štirih do dvanajst tednov po prvem. Tudi prvi odmerek po treh tednih sicer že učinkuje, vendar v manjši meri.