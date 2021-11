Evropska agencija za zdravila (Ema) je danes priporočila razširitev uporabe cepiva proti covidu-19 podjetij Pfizer/BioNTech na otroke, stare od pet do vključno enajst let. Cepivo za stare 12 let in več so odobrili že pred tem. Ema za mlajše otroke priporoča manjši odmerek cepiva kot za druge, so sporočili iz agencije.