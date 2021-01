Emanuele Filiberto se je opravičil judovski skupnosti

Italijanski mediji posvečajo danes veliko pozornost pismu Emanueleja Filiberta Savojskega (sinoči so pismo prebrali v televizijskih poročilih Canale 5), v katerem se potomec italijanske kraljevske dinastije javno opravičuje judovski skupnosti za rasne zakone in jo prosi za odpuščanje. Boljše pozno, kot nikoli. Pismo prihaja 83 let po sprejetju rasistične zakonodaje, ki jo je Benito Mussolini pompozno naznanil na tržaškem Velikem trgu; edina od Savojcev, ki se je javno ogradila od preganjanja judov ter ga obsodila je bila Maria Josè, babica Emanueleja Filiberta, ki nikoli ni skrivala svoje antifašistične opredeljenosti. Riccardo Franco Levi, predsednik združenja italijanskih knjižnih založnikov, pozdravlja opravičilo, a meni, da bi moral to storiti Emanuelejev praded, kralj Vittorio Emanuele III, ki je tiho podprl preganjanje judov, kot je vseskozi podpiral Mussolinija in njegovo diktaturo.

Nihče od Savojcev do danes ni namenil besedice zatiranju, ki so ga bili pod fašizmom v času kraljevine Italije deležni Slovenci, Hrvati, Južni Tirolci ter pripadniki drugih jezikovnih in romskih skupnosti in homoseksualci, da ne govorimo o italijanskih antifašistih, ki so z zaporom, konfinacijami in nenazadnje z življenjem plačali vero v svobodo in demokracijo.