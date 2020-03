Embalaža živil in drugih izdelkov je lahko okužena

Embalaža živil in drugih izdelkov, ki jih prinesemo iz trgovine, je lahko okužena s koronavirusom, opozarja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Embalaža se smatra kot potencialno onesnažena, sporočajo, zato je treba paziti, da se v kuhinji ne križajo čiste in nečiste poti.

Pri nakupovanju pa svetujejo naj bo čas zadrževanja v trgovini čim krajši. Ob vstopu v trgovine in izstopu iz nje si je treba razkužiti roke. Po dotikanju in prijemanju izdelkov, predmetov in denarja pa opozarjajo, naj se ne dotikamo obraza, zlasti ne oči, ust in nosu, dokler si ne umijemo rok.

Embalažo živil doma očistimo z raztopino detergenta za posodo in vodo ali jo obrišemo z razkužilnim robčkom. Nekatera živila pa lahko prestavimo v čisto embalažo. Ko pospravimo izdelke, ki smo jih prinesli iz trgovine, si umijemo roke, svetuje NIJZ in počistimo površine, kjer smo jih uporabljali. Ob upoštevanju navedenih nasvetov se bo tveganje za okužbo zmanjšalo, poudarjajo na NIJZ.