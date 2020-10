Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Emina grška musaka

Potovanja nas skoraj vedno obogatijo, pa naj bo na kulturni ali človeški ravni, ne nazadnje, saj je to kulinarična rubrika, tudi na gastronomski. Osebno prinesem marsikateri recept z mojih potovanj, ki pa se včasih tudi ne obnesejo. Prav gotovo pa se je potovanje v Grčijo obrestovalo sosedi Emi, ki je od tam prinesla, če ne še drugo, odličen recept za musako.

Kot vemo, musako lahko pripravimo na tisoč različnih načinov in je doma povsod na Balkanu: pripravljajo jo iz krompirja, jajčevcev, bučk, špinače in še bi lahko naštevali. Musaka, ki nam jo je ponudila Emi je bila iz melancan, jajčevcev za puriste in je bila ena najboljših, kar sem jih okusil, zato vam recept, s privoljenjem kuharice, posredujem.

Potrebujemo:

4-5 jajčevcev

500 g mletega mesa

2-3 paradižnike

skodelico oljčnega olja

2 čebuli

lovorov list

strok česna

olje, v katerem bomo ocvrli jajčevce

pol sklede naribanega parmezana

sol

poper

3 sklede bešamela, ki pa je malo drugačen od navadnega. Za ta bešamel potrebujemo čajno skodelico moke, 2 skodelici mleka, skodelico oljčnega olja, 2 jajci, skodelico ribanega sira (če nimate grškega kefalotirija, bo dober tudi parmezan), sol, poper, muškatni orešček.

Najprej se lotimo bešamela: olje segrejemo na šibkem ognju in vanj stresemo moko, mešamo približno 5 minut. Mleko segrejemo in ga ob stalnem mešanju dolijemo v posodo z oljem in moko. Ko dobimo gladko zmes brez grudic, dodamo razžvrkljani jajci in ščepec muškatnega oreščka. Ob stalnem mešanju segrevamo 5 minut.

Ob koncu potresemo zmes z ribanim sirom in še premešamo. Če je bešamel pregost dodamo malo mleka.

Sedaj se lahko lotimo mesa in jajčevcev. V kozici prepražimo sesekljano čebulo in pustimo, da ovene. Dodamo meso in pražimo še deset minut, nakar lahko dodamo sesekljane paradižnike, lovor, strt česen, sol in poper in pustimo, da se omaka kuha dobro uro. Seveda občasno premešamo in pazimo, da se ne sprime.

Melancane operemo in jih narežemo na rezine, ki jih pustimo v slani vodi za približno eno uro, da se znebijo grenkega soka, nato jih dobro obrišemo, pomokamo in ocvremo v vrelem olju.

Ocvrte rezine zložimo na kuhinjski papir, ki naj vpije odvečno maščobo.

V ognjevarno posodo zložimo plast melancan, jih solimo in popramo, pokrijemo z mesno omako, ki naj ne bo tekoča, in nadaljujemo dokler imamo melancane in omako. Zadnjo plast pokrijemo z bešamelom, ki ne sme biti niti preveč tekoč, niti preveč gost. Potresemo z naribanim sirom in porinemo v pečico, ki smo jo poprej segreli, kot vedno, na 180-190 stopinj, kjer naj se musaka peče 25 minut.

Dober tek!

Ivan Fischer