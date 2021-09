Epidemiološko stanje v Sloveniji najslabše v EU

Na novem epidemiološkem zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) je Slovenija edina evropska država v temno rdeči barvi. Njeno epidemiološko stanje je torej po podatkih zemljevida najslabše v Evropi. S temno rdečo barvo so označena območja, kjer 14-dnevna incidenca okužb z novim koronavirusom presega 500 na 100.000 prebivalcev in je delež pozitivnih brisov več kot 4-odstoten. V sredo je po podatkih NIJZ incidenca v Sloveniji znašala 648, delež pozitivnih brisov pa je bil 20-odstoten. V FJK je bila incidenca v tednu od 15. do 21. septembra po podatkih fundacije Gimbe 118 okužb na 100.000 prebivalcev.

Večina italijanskih dežel, med njimi tudi FJK, so v oranžni barvi, v rdeči pa so Bazilikata, Kalabrija in Sicilija. V zeleni barvi so Piemont, Lombardija, Dolina Aoste in Molise.