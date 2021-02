Epidemiološko stanje v Sloveniji se postopno izboljšuje

Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb v Sloveniji je padlo pod 1000 in je tako izpolnjen še drugi pogoj za prehod iz rdeče v oranžno fazo ukrepov. Tudi število hospitaliziranih namreč ostaja pod 1000, včeraj jih je bilo 945. O tem bo morala odločati vlada.

Sicer pa se postopno izboljšuje epidemiološka slika in se manjša delež pozitivnih testov. Včeraj so ob 11.253 testiranjih potrdili 357 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 13,7-odstoten, hitrih testov pa 1,6-odstoten. Ob 1493 PCR testih so potrdili 204 okužbe, ob 9760 hitrih testih pa 153 okužb. Včeraj je umrlo 19 oseb s covidom-19. Hospitaliziranih je bilo 945 bolnikov s covidom-19, na intenzivni negi pa se jih je zdravilo 162.