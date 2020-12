Erjavec spet na vrh Desusa. Bo vodil tudi vlado?

Karl Erjavec se vrača na vrh Demokratične stranke upokojencev (DeSUS), kar ga bo morda pripeljalo celo do vodenja slovenske vlade. Peti predsedniški mandat mu je na dopisnem volilnem kongresu stranke zaupalo 146 delegatov, njegov protikandidat Srečko Felix Krope je dobil 71 glasov. Razplet volilnega kongresa stranke upokojencev, ki ni bil nikoli pod vprašajem, so budno spremljale tako koalicijske partnerice kot opozicija. LMŠ, SD, Levica in SAB, ki tvorijo t.i. koalicijo ustavnega loka (KUL), si namreč pri projektu rušenja aktualne vlade obetajo pomoč Desusa in dela SMC.

Da bi lahko Erjavec postal predsednik nove slovenske levosredinske vlade ne izključuje niti Jože P. Damijan, nesojeni kandidat KUL za mandatarsko mesto. V današnjem intervjuju za Delo je Damijan dejal, da vodenje vlade ni zelo visoko na seznamu njegovih prioritet, saj bi to zanj »pomenilo katastrofo s kariernega, družinskega in s finančnega vidika«. Kljub temu se je Damijan pripravljen žrtvovati za skupni cilj – normalizacijo Slovenije. »Če bi se zvezde poklopile in bi Erjavcu uspelo poenotiti poslance Desusa in SMC ter s popotnico teh glasov postati še sprejemljiv kandidat za mandatarja pri koaliciji KUL, bi bilo to zanj osebno izvrstno, je dodal Damijan.