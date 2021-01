Erjavec umaknil soglasje h kandidaturi za predsednika vlade

Predsednik DeSUS Karl Erjavec je umaknil soglasje h kandidaturi za predsednika vlade, in sicer do vzpostavitve pogojev za normalno delo vseh poslancev. V ponedeljek je pojasnil, da je ob odsotnosti nekaterih poslancev zaradi okužb z novim koronavirusom in zaradi samoizolacije drugih, težko doseči zadostno število glasov za uspeh nezaupnice vladi Janeza Janše.

Odpovedan je bil tako kolegij predsednika DZ, ki bi se moral dogovoriti o sklicu izredne seje DZ, na kateri bi odločali o konstruktivni nezaupnici.

Državni zbor mora po vloženi nezaupnici volitve novega predsednika vlade izpeljati v sedmih dneh. Dvainštirideset poslancev iz vrst LMŠ, SD, Levice, SAB in DeSUS so predlog vložili v petek, kar pomeni, da je bil skrajni rok za sejo ta petek.