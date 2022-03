Espresso bi prodali, Damilano odstopil

Novinar Marco Damilano je prekinil svoje sodelovanje s tednikom Espresso in odstopil s položaja odgovornega urednika. Povod za tako odločitev so vztrajne govorice o tem, da naj bi družba Gedi, lastnica tednika, nameravala prodati Espresso, za kar je Damilano izvedel na Twitterju. Svoj pogled na zadevo je razgalil v daljšem zapisu, kjer je navedel, da je »Espresso vedno bil moj dom in skupina Gedi je omogočila izhajanje našega časopisa. A če se dom spremeni, od pohištva do pripomočkov, nazadnje pa ga prodajo, ne preostane drugega kot to vzeti na znanje. Gre za vest in dostojanstvo.«

Kaže, da naj bi skupina Gedi želela tednik prodati založniški skupini Bfc Media, ki jo nadzoruje 43-letni Danilo Iervolino, lastnik nogometne ekipe Salernitana. Ta je po prodaji Telematske univerze Pegaso, za kar je iztržil milijardo evrov, kupil 51-odstoten lastninski delež omenjene založniške skupine. Sindikalno predstavništvo novinarjev Espressa je izvršnega direktorja skupine Gedi Johna Elkanna vprašalo, kaj se dogaja, ta pa je odvrnil, da podjetje ni prejelo »nobene uradne ponudbe«. Novinarji so prepričani, da hoče vodstvo podjetja utišati svoboden in kritičen glas italijanske medijske krajine, časopis, ki sta ga ustanovila Carlo Caracciolo in Eugenio Scalfari, in iz katerega sta nastali založniška skupina Espresso in dnevnik Repubblica.