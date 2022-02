»Evakuiramo jih skozi Poljsko, saj je pot do Madžarske nevarna«

Italijanski konzul v ukrajinskem Lvovu je Goričan Gianluca Sardelli. »V Ukrajini živim 28 let, v bistvu skoraj od neodvisnosti,« nam je povedal včeraj zjutraj, ko smo mu odtrgali šest minut zelo dragocenega časa, saj se je ukvarjal z evakuacijo iz Ukrajine tamkajšnjih italijanskih državljanov.

Lvov je na zahodu Ukrajine oziroma je oddaljen od ruske meje. Ali je tudi tam napeto?

Res je, daleč smo od regije Donbas, smo pa le 300 kilometrov južno od meje z Belorusijo, kjer trenutno poteka velika mobilizacija ruskih sil z belorusko pomočjo. Danes (včeraj, op.av.) zgodaj zjutraj so bombardirali tri vojašnice, domnevamo s pametnimi raketami, ne pa z letali. Zabeležili smo tudi več patrulj, ki jih sestavlja nekaj ruskih tankov in okoli 50 vojakov, ki so poskušale vdreti na severu, kjer Ukrajina meji z Belorusijo. Naj tudi dodam, da se zbirajo daljše vrste pri bencinskih črpalkah, nakup goriva pa je vsekakor omejen.

Kako poteka evakuacija italijanskih državljanov?

Trenutno se jaz ukvarjam z evakuacijo ne le približno 500 Italijanov, ki živijo v zahodnem delu Ukrajine, a tudi kakih 700 državljanov v tranzitu. V sredo zvečer je Ukrajina zaprla zračni prostor, tako da je edini možen način, da ljudje zapustijo državo, evakuacija po kopnem.