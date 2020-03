Krovne organizacije slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem podpirajo poziv filozofov Roberta Castaldija in Daniela Innerarityja za večjo odzivnost Evropske unije pri spopadanju z vsemi izzivi, ki jih prinaša epidemija koronavirusa. Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Svet slovenskih organizacij in Italijanska unija vidijo v skupnem sodelovanju vse evropske vrednote, ki jih vsi pogrešamo v tem kriznem stanju. Zaskrbljeni so predvsem zaradi neusklajenosti držav glede ukrepov predvsem na mejnih prehodih, saj takemu stanju nismo priča že sedemdeset let.

»Obmejni prostor smo od vedno razumeli kot območje odprtosti, kar postavljajo trenutne emergenčne razmere pod velik vprašaj. Na resnost stanja in vprašanje prihodnosti gledamo še vedno v prepričanju, da je lahko Evropska unija v tem zgodovinskem trenutku subjekt, ki je poklican, da smiselno podpira vsa prizadevanja, ki smo jih v preteklih desetletjih vložili v rušenje fizičnih in miselnih mej,« piše v izjavi

Ne zavračajo vseh prizadevanj Italije, Slovenije in Hrvaške, da z ustreznimi ukrepi omejijo širjenje virusa, ampak opozarjajo, kot so že večkrat v preteklosti, da je območje, na katerem živimo, z vsemi svojimi razlikami, enovito in da mora to načelo voditi posamezne članice Unije pri omejevanju krize. Prepoznavajo se predvsem v zaključku poziva, ki ga je v preteklih dneh podprlo tudi združenje Dialoghi europei in ki trdi, da »je to čas, ko je treba pokazati, da je Evropska unija skupnost vrednot s skupno usodo, da varuje življenja svojih državljanov in obstoj držav članic pred burnim svetom, polnim političnih, gospodarskih in zdravstvenih nevarnosti. Čas je za pogumne skupne korake za premagovanje strahu. Čas je za evropsko enotnost in ne za nacionalno delitev.«