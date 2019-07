Evropa že porabila svojo letošnjo zalogo rib

Potem ko je Slovenija zaloge rib, ki jih ulovijo ribiči oz. vzredijo ribogojnice v državi, izčrpala 15. februarja, Italija pa v začetku aprila, je danes vse svoje zaloge rib porabila tudi Evropa. Pred 30 leti jih je imela dovolj do septembra ali oktobra, so danes sporočili iz organizacije za varstvo narave WWF.

»Od današnjega dne odvisnosti od rib bo do konca leta Evropa odvisna od uvoza ribiških izdelkov. Več kot polovica evropske letne potrošnje rib prihaja iz neevropskih držav, od tega polovica iz držav v razvoju,« so navedli v WWF.

Evropa je največji svetovni trg za ribe in morsko hrano. Evropejec v povprečju na leto zaužije 22,7 kilograma rib. Največ jih v povprečju pojedo na Portugalskem (55,3 kilograma) in v Španiji (46,2 kilograma), sledijo Litva, Francija in Švedska. Prebivalec Italije v povprečju poje 25 kilogramov rib na leto, prebivalec Slovenije pa 10,8 kilograma rib na leto.

Evropski dan odvisnosti od rib je letos tako kot lani ostal 9. julij, države pa imajo svojega različno. Slovenija ga ima 15. februarja, Avstrija 17. januarja, Italija 6. aprila, Portugalska 5. maja, Španija 26. maja.