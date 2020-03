Evroparlament o vmešavanju Madžarske v slovenske medije

"Dobili smo dnevni red za #eplenary prihodnji teden in razprava o spornem madžarskem financiranju nekaterih medijev v Sloveniji in Severni Makedoniji bo v sredo zvečer. Ustno vprašanje z zahtevo po razpravi sem s kolegi vložila sredi februarja," je na Twitterju zapisala slovenska evroposlanka Tanja Fajon (S&D/SD).

Vprašanje se nanaša na nedavno poročanje slovenskega spletnega portala necenzurirano.si, da je madžarski politični vrh v zadnjih letih prek ene od slovenskih bank in pomagačev v Sloveniji vodil obsežno mednarodno politično-obveščevalno-medijsko operacijo v Severni Makedoniji. Njen cilj je po navedbah portala rušenje tamkajšnje vlade in dogovora, ki bi to državo pripeljal v zvezo Nato. V operaciji imajo ključno vlogo madžarski lastniki medijev iz kroga SDS, ki so jih v tem času financirala podjetja iz najožjega kroga madžarskega premierja Viktorja Orbana.

V uredništvu necenzurirano.si so pridobili dokumente, podatke in informacije iz več držav, ki dokazujejo, da so najmanj tri podjetja, tesno povezana z madžarsko vladajočo stranko Fidesz, v eni od faz operacije od avgusta 2018 v Slovenijo skupaj nakazala najmanj štiri milijone evrov. Od tega je 1,5 milijona evrov nakazil iz madžarskih virov ostalo v Sloveniji, na računih medijskih podjetij NovaTV24.si in Nova hiša iz kroga SDS, preostalih 2,5 milijona evrov pa je šlo v Severno Makedonijo, navaja portal.