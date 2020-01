Evropo bo odkrivalo tudi 2494 Italijanov in 108 Slovencev

Evropska komisija je izbrala 20.000 mladostnikov, starih 18 let, ki bodo lahko med 1. aprilom in 31. oktobrom z vozovnico DiscoverEU odkrivali Evropo. Med njimi je tudi 2494 Italijanov in 108 Slovencev.

Nov krog prijav bodo odprli v prvi polovici leta, potem ko je Evropska komisija v četrtem krogu med 73.941 prijavljenimi kandidati izbrala 20.000 mladih.

Iz Slovenije se je v četrtem krogu prijavilo 1442 18-letnikov, iz Italije pa 9375. Evropska komisija je torej sprejela 7,4 odstotka vseh slovenskih prošenj, 26,6 odstotka pa italijanskih. Največ prijav so prejeli iz Nemčije (10.823) in Španije (9874).

Bruselj je v okviru pobude DiscoverEU v prvih treh krogih podelil skoraj 50.000 vozovnic, pri čemer so zanje dobili 275.000 prijav.