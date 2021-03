Evropska komisija za digitalno zeleno potrdilo za potovanja

Evropska komisija je danes predlagala zakonodajo za uvedbo covidnega potrdila, ki naj bi državljanom EU olajšalo potovanja to poletje. To "digitalno zeleno potrdilo" bo dokaz, da se je oseba cepila proti covidu-19, da ima negativen izid testa ali da je prebolela covid-19. Potrdilo bo brezplačno, na voljo bo v digitalni ali papirnati obliki.

Digitalno zeleno potrdilo je po navedbah komisije evropski pristop, ki bo zagotovil, da bodo vsi državljani EU in njihove družine to poletje lahko potovali varno in s čim manj omejitvami. To potrdilo ne bo pogoj za prosto gibanje in ne bo nikogar diskriminiralo, poudarjajo v Bruslju.