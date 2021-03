Februar je bil kljub vsemu nadpovprečno topel

Februar je bil kljub izraziti ohladitvi sredi meseca nadpovprečno topel. Odklon temperature zraka od povprečja v obdobju med letoma 1981 in 2010 je v Sloveniji dosegel 3,4 stopinje Celzija, je sporočil Arso. Vrednosti so po vsej verjetnosti podobne, morda le malo nižje v FJK. Količina padavin je bila v februarju v Sloveniji skladna z dolgoletno normalnostjo, vseeno pa zelo neenakomerno porazdeljena. V splošnem je bilo sončno vreme kar za petino dolgotrajnejše kot običajno v preteklosti.

Po mesečni statistiki temperature in padavin je bil letošnji februar v Sloveniji zelo podoben februarjema 1974 in 2002, sporoča Arso. V glavnem sončen, vendar nekoliko hladnejši in bolj namočen, je bil februar 2019.