Februarja v Sloveniji prodali 14 % manj avtomobilov kot lani

V Sloveniji je bilo februarja prvič registriranih 6267 osebnih in lahkih gospodarskih vozil, kar je 13,8 odstotka manj kot februarja lani. V prvih dveh mesecih je bilo število prvih registracij za skoraj 11 odstotkov nižje kot v enakem obdobju lani. Kot so včeraj sporočili iz Trgovinske zbornice Slovenije, je bilo februarja prvič registriranih 5550 osebnih vozil oz. 10,2 odstotka manj kot leto prej. Največ avtomobilov je prodal Volkswagen (1054), sledila sta Renault (750) in Škoda (695). Najbolj priljubljena sta bila Škodina octavia (264) in Renaultov clio (245).