Fedriga bo podpisal novo odredbo

Predsednik FJK Massimiliano Fedriga bo morda že jutri podpisal novo odredbo za zajezitev širjenja novega koronavirusa, poroča Messaggero Veneto. Dopoldne se je sestal s predsednikom Veneta Lucom Zaio in predsednikom Emilije-Romanje Stefanom Bonaccinijem. Skupaj pripravljajo nove ukrepe, da bi preprečili uvrstitev teh dežel na oranžni ali rdeči seznam vlade. Zaobjemali naj bi predvsem omejitev gibanja in zbiranja ljudi. Obravnavali naj bi bili po poročanju dnevnika Messaggero Veneto prepoved prehajanja med občinami ob koncih tedna ter prepoved uživanja hrane in pijače v zunanjih prostorih javnih lokalov. Trije guvernerji naj bi se bili pogovarjali tudi o morebitnih omejitvah na območjih za pešce in morebitni prepovedi zadrževanja na nekaterih območjih.