Fedriga in Riccardi: Dežela krepi zdravstveno mrežo na ozemlju

Deželna uprava Massimiliana Fedrige se je odločila nameniti za zdravstvo Furlanije - Julijske krajine dobrih 750 milijonov evrov, kar je dejansko več, kot sta skupaj namenili pretekli upravi Renza Tonda in Debore Serracchiani, dobršen del te vsote pa predstavljajo deželna sredstva, poleg tega pa bo znaten delež namenjen razvijanju oz. krepitvi zdravstvenih ustanov na teritoriju, da bi v čim večji meri nudili odgovore in storitve občanom. To sta predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga in odbornik za zdravje Riccardo Riccardi dejala na današnji dopoldanski tiskovni konferenci, posvečeni vprašanju deželnih investicij v zdravstvo.

Od leta 2013 do danes so razne deželne uprave vložile v zdravstvo milijardo in 355 milijonov evrov, pri čemer je desnosredinska uprava Renza Tonda namenila dobrih 393 milijonov, levosredinska uprava Debore Serracchiani dobrih 211, desnosredinska uprava Massimiliana Fedrige pa kar dobrih 750 milijonov, od katerih kar dobrih 411 iz lastne blagajne, sta med drugim poudarila Fedriga in Riccardi. Za razliko od svojih predhodnic, ki sta dali prednost zlasti tehnološki opremi in ureditvi večjih bolnišnic, je sedanja uprava sklenila nameniti kar dobrih 222 milijonov evrov sredstev krepitvi mreže zdravstvenih ustanov na ozemlju, k čemur bodo prispevala tudi sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost. Strategija vlaganja predvideva krepitev glavnih in promocijo krajevnih bolnišnic ter krepitev zdravstvene mreže na ozemlju. V strategijo vlaganja spada ureditev 29 t.i. »bolnišnic skupnosti«, 52 t.i. »domov skupnosti« in 12 teritorialnih operativnih centrov. Gre torej za jasno politično izbiro krepitve zdravstva na teritoriju, pri čemer deželna uprava od državne vlade zahteva ponovno oblikovanje ukrepov za pridobivanje usposobljenega osebja, sta še poudarila Fedriga in Riccardi.