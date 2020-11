Fedriga napoveduje ostrejše ukrepe za nekatera območja

V boju proti novemu koronavirusu smo prav vsi odgovorni in če bomo ravnali neodgovorno, bo okužb več in bo bitka izgubljena. Tako je predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga apeliral na prebivalce, saj opaža, da preveč ljudi ravna neodgovorno. »Če so gostilne zaprte, ne gremo na večerjo k prijateljem, ker bodo tako vsi napori zaman,« je pravkar poudaril na novinarski konferenci.

Čeprav je Fedriga prejšnji teden ugovarjal odločitvi vlade, da uvrsti FJK med oranžne dežele, je danes skupaj s podpredsednikom Riccardom Riccardijem poudaril, da podatki niso spodbudni. Število okuženih raste, postelje v bolnišnicah se polnijo. V prvem valu je bilo v FJK največ hospitaliziranih covidnih bolnikov 29. marca, in sicer 236, danes jih je okoli 500. V samoizolaciji je 11.000 ljudi, število posameznih žarišč se je v nekaj tednih povzpelo s 508 na 1459. Posebno je pod udarom videmska pokrajina.

Zvečer bo na vrsti sestanek, na katerem bo deželna vlada odločala o ciljnih zaostritvah za posamezna območja, kjer so podatki trenutno posebno slabi. Neke vrste lokalni lockdown naj bi tako grozil delu Furlanske nižine, Benečije, Karnije in tudi goriške pokrajine.