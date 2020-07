Fedriga: ne zgodovinskemu priznanju bazoviškega spomenika

Predsednik dežele FJK Massimiliano Fedriga je v intervjuju za televizijski program Telequattro ocenil, da bo skupni obisk predsednikov Italije in Slovenije Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja na bazovskem šohtu 13. julija izjemno dejanje. Na vprašanje novinarja o obisku spomenika » ustreljenim Tigrovcem« pa je odgovoril: »Imam resne dvome o izbiri tistega kraja in tistega spomenika; poklon ustreljenim mora biti le institucionalna vljudnost, nikakor pa ne sme predstavljati zgodovinskega priznanja,« je izjavil Fedriga.