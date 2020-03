Nekaj ur po potresu, ki je danes zjutraj prizadel Hrvaško in predvsem Zagreb, je guverner Furlanije - Julijske krajine izrazil svojo bližino Hrvatom. »Potres se je dodal že težki situaciji, ki je nastala zaradi pandemije koronavirusa. Ljudje so na tak način pred novo zahtevno preizkušnjo,« je povedal Fedriga in obljubil hrvaški vladi pomoč pri upravljanju s posledicami naravne nesreče.