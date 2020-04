Fedriga odpravil omejitev 500 metrov

Od ponedeljka, 27. aprila, se v Furlaniji - Julijski krajini na sprehod in tek lahko odpravimo tudi dlje od 500 metrov od bivališča, po pico in hrano v restavracijo pa lahko gremo sami, ne da nam je dostavijo na dom. Kot smo napovedali v nedeljskem Primorskem dnevniku, je predsednik že danes podpisal novo odredbo, ki dopolnjuje odredbo iz 13. aprila, rahlja pa nekatere ukrepe.

Od ponedeljka bo torej mogoč prevzem hrane ob predhodnem telefonskem naročilu. Hrano bo lahko v picerijah in restavracijah dvignila le po ena oseba naenkrat, ki bo nato morala domov. V krajih, kjer je to mogoče, bodo lahko gostilne in bari dostavljali pripravljeno hrano kar v avtomobil, t. i. drive-in.

Kar se tiče »motoričnih dejavnosti«, je deželna vlada tokrat izrecno izpostavila, da »lahko gremo na sprehod, na tek in s kolesom« znotraj lastne občine, tako da že »slovita« omejitev, ki je vse to dovoljevala največ 500 metrov od doma, od ponedeljka ne velja več. Med vsemi omenjenimi dejavnostmi si moramo sicer zakriti nos in usta z zaščitno masko oziroma drugim kosom blaga. Ohranjati je treba varnostno razdaljo enega metra. Ta pa ni obvezna za ljudi, ki prebivajo v isti hiši ali potrebujejo pomoč.

Od ponedeljka, 27. aprila, so tudi dovoljena vzdrževalna dela na plovilih – te lahko opravijo tudi poklicni obrtniki.

Fedrigovi ukrepi so zelo podobni omejitvam, ki jih je pred nekaj dnevi sprejel njegov somišljenik in predsednik Veneta Luca Zaia.