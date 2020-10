Fedriga podpisal novo odredbo

Predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga je včeraj podpisal novo odredbo, ki v bistvu podaljšuje do 15. oktobra učinke minule odredbe z nekaterimi novostmi. Zaščitne maske bodo še vedno obvezne v javnih zaprtih prostorih in na prostem, kjer ohranjanje varnostne razdalje enega metra ni mogoče. Izvzeti so otroci pod 6. letom starosti. Prav tako bo še vedno obvezno zakrivanje nosu in ust v trgovinah, gostinskih lokalih in poslovnih prostorih.

Športnim amaterskim tekmovanjem na prostem bo lahko prisostvovalo največ 1000 gledalcev, v dvoranah pa bo lahko največ 1000 oseb, vključno s tekmovalci in spremljevalci. Uporaba zaščitnih mask bo obvezna pri amaterskih športnih dejavnostih na prostem ter v zaprtih prostorih, prav tako bodo zaščitne maske obvezne v kinodvoranah in gledališčih, kjer jih bodo morali obiskovalci oz. gledalci vseskozi uporabljati.