Fedriga predsednik konference dežel

Na današnjem izrednem zasedanju konference dežel in avtonomnih pokrajin je bil za predsednika soglasno izvoljen predsednik deželne vlade Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga, medtem ko bo podpredsedniško mesto zasedel predsednik Apulije Michele Emiliano.

Fedriga je v svoji prvi izjavi po izvolitvi ob zahvali predhodnikoma Stefanu Bonacciniju (predsedniku Emilije - Romanje) in Giovanniju Totiju (predsedniku Ligurije) za opravljeno delo poudaril, da si bo prizadeval za enotnost in konstruktivno sintezo med člani konference na eni strani in državno vlado na drugi. »Predvsem v tem težavnem trenutku postaja temeljnega pomena poiskati skupno smernico, ki naj državi omogoči izhod iz izrednih zdravstvenih razmer in se na čim boljši način sooči s prihodnjimi izzivi, ki jih bomo imeli pred seboj,« je dejal Fedriga. Pri tem je poudaril vlogo konference dežel in avtonomnih pokrajin kot kraja, kjer prihaja do oblikovanja sinteze zahtev dežel v obliki dialektike, ki nudi predloge in želi dati svoj konkreten doprinos k rasti celotne države.